Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Uso consapevole dei social, voto unanime in Commissione per il progetto di Legge Scoccia-Mannetti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 febbraio 2026 – 16:31– L’Aquila, 24 febbraio – La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole a maggioranza, sul progetto di legge (Scoccia-Mannetti) “Programma regionale per l’educazione al rispetto, alla parità, alla legalità e all’utilizzo consapevole sull’uso dei social media”. L’esame della proposta normativa, passerà ora al vaglio della commissione Bilancio e del Comitato per la Legislazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le consigliere Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega) hanno depositato un ulteriore progetto di legge, “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche aperte – Rete regionale dei tirocini formativi”, per il quale il presidente Gatti ha fissato, per martedì 3 marzo, il termine per chiedere eventuali audizioni – precisa il comunicato. Parere favorevole all’unanimità, è stato infine espresso sul provvedimento amministrativo “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia, Anno 2026/2027”, su cui è intervenuto in audizione Tobia Monaco, dirigente del Servizio tutela sociale e famiglia della Regione Abruzzo –

