Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Uso consapevole dei social, voto unanime in Commissione per PL Scoccia-Mannetti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 16:31– L’Aquila, 24 febbraio – La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole a maggioranza, sul progetto di legge (Scoccia-Mannetti) “Programma regionale per l’educazione al rispetto, alla parità, alla legalità e all’utilizzo consapevole sull’uso dei social media”. L’esame della proposta normativa, passerà ora al vaglio della commissione Bilancio e del Comitato per la Legislazione – si apprende dalla nota stampa. Le consigliere Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega) hanno depositato un ulteriore progetto di legge, “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche aperte – Rete regionale dei tirocini formativi”, per il quale il presidente Gatti ha fissato, per martedì 3 marzo, il termine per chiedere eventuali audizioni – Parere favorevole all’unanimità, è stato infine espresso sul provvedimento amministrativo “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia, Anno 2026/2027”, su cui è intervenuto in audizione Tobia Monaco, dirigente del Servizio tutela sociale e famiglia della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it