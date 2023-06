Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Utero in affitto, risoluzione di Verrecchia

- Advertisement -

– “Sarà depositata domani una mia risoluzione sul tema dell’utero in affitto con l’obiettivo chiaro di manifestare la netta contrarietà alla maternità surrogata e, contestualmente, il nostro pieno sostegno alle proposte di legge finalizzate a rendere tale pratica, in Italia, reato universale”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna – spiega l’esponente meloniano – ritengo che ledano la dignità umana, nonostante alcune donne acconsentano ad impegnarsi in una stipula contrattuale che aliena la loro salute e la loro onorabilità, a vantaggio dell’industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica – si legge sul sito web ufficiale. Fermare questa disdicevole prassi – conclude Verrecchia – è nostra ferma intenzione, ad esclusiva tutela delle donne e dei bambini “. (com/red)

