Consiglio regionale: ok leggi su qualità della normazione e sicurezza impianti sciistici

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – Il Consiglio regionale, riunito oggi in seduta ordinaria, ha aperto i lavori assembleari con un minuto di silenzio nel ricordo di Alfonso Mascitelli, direttore sanitario della Asl dell’Aquila, morto pochi giorni fa – viene evidenziato sul sito web. Il presidente Lorenzo Sospiri ha espresso un pensiero anche per il campione di pugilato, Nino Benvenuti, morto oggi.In apertura dei lavori sono stati approvati due progetti di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo, votato a maggioranza, reca modifiche alla legge regionale n. 24 dell’8 marzo 2005 “Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie” ed aggiorna la normativa vigente in tema di sicurezza; il secondo, varato all’unanimità, riguarda la “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”, in particolar modo, per quel che attiene un più specifico monitoraggio dei debiti fuori bilancio – recita il testo pubblicato online. Sono stati poi approvati due provvedimenti amministrativi riguardanti l’accertamento di maggiori entrate, derivanti anche dal trasferimento di risorse da parte dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – Ed è stato inoltre concesso un contributo di 100mila euro al Parco nazionale della Maiella, per la celebrazione degli eventi legati ai 30 anni dalla nascita – si apprende dal portale web ufficiale. Nel programma dei lavori una serie di interpellanze di natura sanitaria, la cui discussione è stata rinviata a causa dell’assenza dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Discussa l’interpellanza a firma del consigliere Alessio Monaco (AVS) sul “Giubileo della Misericordia 2025”, su cui ha risposto l’assessore regionale, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. (segue)

