Consiglio regionale, Paolucci: “Debiti fuori bilancio senza istruttoria. Pronto un esposto”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:24 marzo 2026 – 17:24– “Non è più accettabile il continuo ricorso ai debiti fuori bilancio da parte del governo regionale – Come ho detto oggi in Commissione Bilancio, siamo di fronte a una gravissima violazione delle norme” così il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci – precisa la nota online. “Parliamo di due emendamenti per complessivi 1.100.000 euro – spiega – tra Ryanair e il ‘Cartoon on the Bay’, inseriti senza il rispetto delle procedure previste – recita la nota online sul portale web ufficiale. La normativa è chiara: esiste un iter preciso per i debiti fuori bilancio che impone un’istruttoria puntuale e trasparente – Qui, invece, non c’è stata alcuna istruttoria”, rileva Paolucci a margine della seduta del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non è la prima volta che sollevo il problema – viene evidenziato sul sito web. Già qualche settimana fa ho portato la questione anche in Commissione Vigilanza, evidenziando tutte le criticità e le violazioni – Oggi siamo costretti a ribadire con ancora più forza che operare così, attraverso debiti fuori bilancio ‘omnibus’ e senza alcuna istruttoria, significa agire in palese violazione delle norme nazionali e regionali – sottolinea Paolucci – . Non si può andare avanti in questo modo, con consiglieri chiamati a votare senza sapere come, quando e perché votano”. “È una situazione inaccettabile, che mortifica il ruolo del Consiglio e mina la trasparenza dell’azione amministrativa – Per questo ritengo necessario valutare la presentazione di un esposto – aggiunge testualmente l’articolo online. È una questione di rispetto delle regole, delle istituzioni e dei cittadini: principi che non possono essere aggirati” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it