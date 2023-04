Consiglio regionale: prossima seduta il 27 aprile

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 24 aprile – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunisce giovedì 27 aprile, alle ore 15.00, in seduta straordinaria per la presa d’atto dell’Assemblea sulla relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”. Alle 15.30 si apre la seduta ordinaria del Consiglio con la discussione delle seguenti interpellanze: “Chiarimenti in merito al cantiere aperto per lavori nelle palazzine Ater del quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo; “Attività di interruzione volontaria di gravidanza presso i consultori in Regione Abruzzo”; “Aggiornamenti sullo stato di attivazione del servizio di lungodegenza del Presidio Ospedaliero ‘Val Vibrata’ di Sant’Omero”; “Chiusura del Centro Servizi Culturali/Biblioteca Regionale di Corso Martiri Pennesi a Penne e dotazione di personale nei Servizi bibliotecari regionali”; “Regolamento Regionale Polizia Locale ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.R. 20 novembre 2013, n. 42. Attuazione lacunosa ed incompleta”; “Stato risoluzioni n. 50 e 51 del 24.2.2023 approvate nella seconda Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture”; “Consiglio di amministrazione della Fi.R.A. S.p.A.. Violazione dell’art. 7, lett d) del D.lgs. 8.4.2013, n. 39, e raddoppio dei Costi dell’organo amministrativo”. L’Assemblea esaminerà il progetto di legge “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013)” e si esprimerà sui provvedimenti amministrativi dedicati al rendiconto finanziario del Consiglio regionale per l’anno 2022 e al bilancio di previsione 2023/2025 con variazioni alle leggi regionali 6/2023, 7/2023, 8/2023. Infine, l’ordine del giorno prevede la designazione dei componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti – precisa il comunicato.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.