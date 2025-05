Consiglio regionale: provvedimenti, risoluzioni e interpellanze

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La fase finale della seduta odierna del Consiglio regionale dell’Abruzzo è stata dedicata alla discussione sui documenti politici – aggiunge la nota pubblicata. Illustrata la risoluzione a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD), in merito alla realizzazione del metanodotto Snam, mentre la Giunta ha consegnato le risposte scritte alle interpellanze dei consiglieri: Di Marco (PD), sul tema dei farmaci per il trattamento dell’artride reumatoide all’ospedale di Chieti; Paolucci (PD) sulla tutela dell’Agenzia per la promozione culturale biblioteca regionale di Lanciano; Taglieri (M5S) sulla situazione della “centrale unica Chieti-Pescara” e coordinamento del 118. Il consigliere regionale, Antonio Blasioli (PD), ha ottenuto, invece, risposta in Aula dall’assessore al bilancio Quaglieri, sulla stabilizzazione del personale dei centri per l’impiego – recita il testo pubblicato online. E’ stata infine rinviata la discussione dei provvedimenti amministrativi di natura finanziaria iscritti all’ordine del giorno e delle altre interpellanze – recita la nota online sul portale web ufficiale.

