Consiglio Regionale. S.Giustino,Febbo: documenti apparsi magicamente

– “Dopo la conferenza stampa di ieri, magicamente, questa mattina alle 8.43 è stata recapitata ai consiglieri comunali Costa e Zappone la documentazione richiesta sul progetto di riqualificazione, con le 2 varianti, di Piazza San Giustino – Le nostre enormi perplessità sembrano tutte confermate e a una prima lettura il progetto appare stravolto (in peggio) con le risorse dirottate per altro – riporta testualmente l’articolo online. Ma ci riserviamo di analizzare attentamente tutti i documenti sui quali nei prossimi giorni informeremo la cittadinanza come giusto che sia”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo e i consiglieri comunali Stefano Costa e Damiano Zappone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

