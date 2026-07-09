Consiglio Regionale. Sabato a Pescina la cerimonia di conferimento del Premio Mazzarino a Gianni Letta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:09 luglio 2026 – 09:32- Si terrà sabato 11 luglio 2026, alle ore 11, presso il Teatro San Francesco di Pescina, la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia 2026 a Gianni Letta, una delle personalità più autorevoli della vita istituzionale italiana e uno dei più eminenti interpreti della cultura del servizio pubblico nella storia della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. Giunto alla sua terza edizione, il Premio è stato istituito dal Consiglio regione Abruzzo con legge n. 4/2024, su iniziativa della consigliera Antonietta La Porta, e ha ricevuto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo – L’obiettivo è valorizzare personalità che si siano distinte nel servizio alle istituzioni, nella promozione del dialogo e nel rafforzamento della cultura democratica – viene evidenziato sul sito web. L’onorificenza si ispira alla figura del cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, originario di Pescina, protagonista della diplomazia europea del Seicento e interprete di una visione politica fondata sulla mediazione, sulla negoziazione e sull’equilibrio tra gli Stati – precisa il comunicato. La scelta di conferire il Premio 2026 a Gianni Letta è stata deliberata dalla Giuria, che ne ha riconosciuto il ruolo svolto in oltre mezzo secolo di vita pubblica quale autorevole punto di riferimento per il dialogo istituzionale, la mediazione e la promozione dell’interesse generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con il conferimento del Premio a Gianni Letta – dichiara il sindaco di Pescina, Luigi Soricone – il Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino raggiunge, alla sua terza edizione, un traguardo di grande prestigio – aggiunge testualmente l’articolo online. In pochi anni questo riconoscimento si è affermato come un importante appuntamento culturale e istituzionale, premiando personalità di altissimo profilo – aggiunge testualmente l’articolo online. La scelta di Gianni Letta rappresenta il naturale compimento di questo percorso e valorizza ulteriormente la grande eredità diplomatica e politica di Giulio Mazzarino”. Giornalista e già direttore del quotidiano Il Tempo, più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta ha accompagnato alcune delle stagioni più significative della storia repubblicana italiana, distinguendosi per equilibrio, garbo e senso delle istituzioni e rappresentando un punto di raccordo tra politica, società civile, mondo dell’informazione e vertici dello Stato, guadagnando una stima trasversale – Particolarmente significativo sarà il momento della laudatio, affidata a Sua Eccellenza Maurizio Serra, ambasciatore, scrittore, membro dell’Académie française e vincitore dell’edizione 2025 del Premio Mazzarino – aggiunge testualmente l’articolo online. La presenza dell’ambasciatore Serra, conferisce ulteriore prestigio a una manifestazione che si sta affermando tra gli appuntamenti culturali e istituzionali più qualificati del panorama nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità civili, militari, religiose e accademiche – Tra gli ospiti d’onore saranno presenti anche Sua Eccellenza Madame Anne Eastwood, Ambasciatrice di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, a testimonianza della crescente dimensione internazionale e culturale del Premio e il legame storico che unisce la figura del Cardinale Mazzarino al Principato monegasco; il professor Leonardo Saviano, docente universitario e storico della famiglia Grimaldi; il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente – La Giuria del Premio è composta dall’assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, dalla sindaca di Pratola Peligna Antonella Di Nino, dallo storico Aldo Antonio Cobianchi, dal giornalista Sergio Venditti, dall’architetto Sandro Maccallini, dalla dirigente scolastica Maria Gigli, ed è presieduta dalla giornalista Alina J. Di Mattia – si legge sul sito web ufficiale. L’onorificenza è promossa dal Comitato del Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia, e composto da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo; Alessio Monaco, consigliere regionale; Luigi Soricone, sindaco del Comune di Pescina; Antonio Pera, presidente del Consiglio comunale di Pescina; Giovanni Tranquilli, assessore alla Cultura del Comune di Pescina; Franco Francesco Zazzara, presidente del Direttivo del Centro Studi Mazzarino, ed è presieduto da Antonietta La Porta, consigliera regionale e promotrice della legge istitutiva del riconoscimento – A condurre la cerimonia sarà Sergio Venditti, giornalista della rivista siloniana Tempo Presente – Ad aprire ufficialmente l’evento sarà Antonella Bucci, raffinata interprete della musica del nostro Paese, nota al grande pubblico per le prestigiose collaborazioni con Eros Ramazzotti, e Mauro Mengali, storica voce del gruppo O.R.O. e coautore del celeberrimo brano Vivo per lei, successo internazionale divenuto uno dei brani italiani più conosciuti al mondo – recita il testo pubblicato online. Il programma della giornata si concluderà con uno straordinario appuntamento con il teatro d’autore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In scena alle ore 21.00, presso il Teatro San Francesco di Pescina, Troisi Poeta Massimo, lo spettacolo scritto e diretto da Stefano Veneruso, regista, autore e nipote di Massimo Troisi, che con il grande artista napoletano condivise gli ultimi anni della sua esperienza professionale, collaborando anche alla realizzazione del film Il postino – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso un intenso percorso teatrale e multimediale, lo spettacolo restituisce al pubblico il volto più autentico di Troisi, mettendone in luce la straordinaria sensibilità poetica, l’ironia e la profondità umana, in un omaggio che sta raccogliendo ampi consensi nelle principali tappe della tournée nazionale – Lo spettacolo è prodotto da 30 Miles Film e si avvale della collaborazione di Iani Petroli, Fabio Guglielmi per FPA e Iani Service Ortucchio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it