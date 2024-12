Consiglio Regionale. Saga, D’Incecco: Buon lavoro al nuovo Cda e un grazie al presidente uscente Catone

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “I miei auguri di buon lavoro all’avvocato Giorgio Fraccastoro, nuovo presidente della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, e agli altri componenti del Cda – si legge sul sito web ufficiale. Un grande in bocca al lupo in particolare a Sergio Tedeschi, indicato dalla federazione ‘Noi Moderati-Lega Salvini Abruzzo’. Sono certo che tutti sapranno svolgere un ottimo lavoro – recita il testo pubblicato online. Ma un ringraziamento speciale va al presidente uscente Vittorio Catone e a tutta la struttura per l’impegno profuso e per gli importanti risultati ottenuti nonostante le varie difficoltà”. Così il coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Tra i risultati – sottolinea D’Incecco – voglio ricordare i numeri da record registrati dallo scalo nell’estate 2022 e ancora di più in quella 2023. Risultati che nessuno, dopo un periodo difficile dovuto alla pandemia, si aspettava – si apprende dal portale web ufficiale. E invece l’aeroporto d’Abruzzo ha saputo riprendere la sua corsa, diventando via via centrale negli spostamenti da e per l’Abruzzo e ciò grazie a nuovi collegamenti e a compagnie che hanno deciso di puntare sul nostro scalo e sulla nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra queste, la Luxair. Ed ancora grazie alla precedente gestione sono stati attivati nuovi servizi come il “Pescara Airlink”. Il servizio bus che collega in modo diretto, ogni giorno, l’aeroporto abruzzese con la stazione ferroviaria di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Ma soprattutto, dopo anni di attesa, – conclude il coordinatore della Lega – sono state appaltate opere pubbliche per oltre 15 milioni di euro, che adesso potranno iniziare a vedere la luce – si apprende dalla nota stampa. In questi anni, non annunci, ma progettualità e azioni concrete”. (com/red)

