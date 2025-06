Consiglio Regionale. Salva casa, Campitelli: strumento utile per imprese, Comuni e tutela del suolo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Si tratta di un intervento concreto a tutela dell’ambiente, che evita ulteriore consumo di suolo ma soprattutto semplifica le procedure amministrative a vantaggio di professionisti, imprese, cittadini e Comuni – ha sottolineato Campitelli –. Una delle innovazioni più significative riguarda la riqualificazione delle aree abbandonate, attraverso il cambio di destinazione d’uso delle aree industriali dismesse: un’opportunità che permette anche di rimpinguare le casse degli enti locali – precisa il comunicato. Abbiamo reso gratuito il rinnovo del permesso di costruire, un vantaggio tangibile per i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, la legge offre una soluzione equilibrata per sanare piccole difformità presenti in molte abitazioni private – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da oggi l’Abruzzo si dota di una norma pragmatica, che valorizza il territorio, promuove l’occupazione e sostiene l’economia regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ai lavori, dagli ordini professionali (ingegneri, architetti, geometri) a ANCE, UPI, ANCI, UNITEL, gli uffici tecnici, i consiglieri regionali e il mio gruppo di lavoro, composto da Anna Caporale, Sabrina Cataldi ed Enzo Pellegrini”, conclude Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, che ha presentato il progetto di legge n. 53/2024, per recepire il decreto nazionale Salva Casa, approvato ieri dal Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it