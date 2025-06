Consiglio Regionale. Salva casa, Sospiri: meno burocrazia per cittadini e imprese

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “Il nostro Consiglio regionale ha prodotto oggi un’ottima norma, che semplifica e migliora la vita di cittadini e imprese in materia abitativa e di edilizia”. E’ il commento del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a pochi minuti dal’approvazione della legge “Salva Casa Abruzzo”. “Non sarà intaccato nemmeno un centimetro di suolo in più. La norma agisce sulle costruzioni esistenti”, dichiara il Presidente, ed entra nel merito: “i privati cittadini, nel rispetto delle regole dei comuni, potranno recuperare spazi oggi non abitativi, come sottotetti o magazzini, con un regime semplificato per autorizzazioni e rinnovo dei permessi per la costruzione; per le imprese sarà consentito il recupero delle aree industriali dismesse e favorita la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive – si apprende dalla nota stampa. Tutta l’Assemblea, inoltre, ha stabilito di prorogare lo “stop” ai nuovi centri commerciali in Abruzzo fino al 2030″. “Portiamo a compimento un denso lavoro che ha visto protagoniste le Commissioni, impegnate per circa sei mesi in un costante lavoro di ascolto di tutti i soggetti competenti in materia: tecnici, enti locali, associazioni di settore, mondo dell’ambientalismo – recita il testo pubblicato online. Ho seguito personalmente l’iter legislativo della norma e sono orgoglioso di avere condotto l’Aula all’approvazione di una legge che restituisce il vero senso di “servizio pubblico” alla nostra regione”, conclude il presidente Lorenzo Sospiri.

