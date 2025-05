Consiglio Regionale. Salva Fucino, Verrecchia: legge decisiva per la tutela del territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La scelta del governo di non impugnare la legge regionale sulle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici rappresenta una vittoria per l’Abruzzo e per la difesa del suo prezioso patrimonio agricolo – recita il testo pubblicato online. Grazie a questa normativa, la Piana del Fucino, uno dei poli agroalimentari più importanti d’Italia, è stata sottratta al rischio di un’invasione indiscriminata di pannelli fotovoltaici a terra – viene evidenziato sul sito web. Dietro questo risultato c’è un lavoro capillare di individuazione delle aree, con un grande impegno nel bilanciare le esigenze dello sviluppo energetico e quelle della salvaguardia del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio il consigliere regionale delegato alla materia, Nicola Campitelli, per il contributo fondamentale nella definizione delle misure e nella concertazione con le realtà produttive – si apprende dalla nota stampa. L’approccio della Regione ha recepito con attenzione le istanze delle associazioni di categoria, tra cui Confindustria e Coldiretti, garantendo che questa legge fosse il frutto di un percorso condiviso e rispettoso delle esigenze del comparto agricolo e industriale – La tutela delle aree agricole di pregio era una priorità e con l’emendamento da me proposto abbiamo assicurato l’esclusione della Piana del Fucino, evitando che un territorio strategico per l’agricoltura italiana venisse compromesso da installazioni non compatibili con la sua vocazione produttiva – Il segnale è chiaro: l’Abruzzo protegge il suo territorio, le sue imprese e la sua identità”. E’ quanto dichiara, Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it