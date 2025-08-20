Consiglio Regionale. Sanità, Abruzzo Insieme: Rimosso chi tenta di risanare

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Meno di un anno fa il presidente Marco Marsilio nominava la dottoressa Emanuela Grimaldi a capo del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, sostituendo il dottor D’Amario con l’obiettivo dichiarato di mettere ordine nei conti e nelle strutture della sanità regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi quello stesso incarico viene, a leggere quanto riportato dal sito Abruzzoweb, improvvisamente revocato in favore di un trasferimento della dott.ssa Grimaldi alla guida del Dipartimento Cultura – Un passaggio che, dietro una parvenza di riorganizzazione amministrativa, cela un’operazione politica ben precisa: liberare il posto alla Sanità per nominare un nuovo dirigente e allontanare con largo anticipo una figura competente e scomoda per gli equilibri interni – precisa il comunicato. La richiesta formale di trasferimento sembrerebbe essere arrivata dall’assessore alla Cultura Roberto Santangelo in seguito alla nomina del dottor Paolo Costanzi a direttore generale della ASL 1 che ha lasciato vacante la precedente direzione del Dipartimento Cultura”. E’ quanto sostengono i consiglieri regionali di Abruzzo Insieme Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari. “È un gioco di palazzo studiato nei dettagli – si legge nella nota – attraverso cui si sacrifica una dirigente capace che ha lavorato con rigore per affrontare un sistema compromesso da anni di cattiva gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questo passaggio si mette in stand-by la guida del Dipartimento Sanità e si spalanca la porta a una nuova nomina che, realisticamente, impiegherà mesi a orientarsi nella complessità del sistema sanitario regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto ciò mentre i problemi crescono e i servizi crollano – aggiunge testualmente l’articolo online. Intanto, rimangono saldamente al loro posto i veri responsabili politici del disastro: il presidente Marsilio, l’assessore Verì e i vertici delle quattro ASL abruzzesi protagonisti di una gestione che ha portato a deficit strutturali inimmaginabili, tagli ai servizi, aumento delle liste d’attesa e fuga dei pazienti verso altre regioni”. “In questo contesto – proseguono Cavallari e Manna – è surreale che da anni si continui a destinare fondi pubblici al Napoli Calcio, mentre si tagliano risorse fondamentali per la sanità, ambulatori e servizi territoriali – È evidente che in questa amministrazione si preferisce tutelare interessi esterni alla Regione piuttosto che garantire il diritto alla salute dei cittadini abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo di fronte a una scelta politica chiara: colpire chi ha osato mettere ordine, premiare chi ha coperto gli errori – L’Abruzzo – concludono i Consiglieri di Abruzzo Insieme – non ha bisogno di manovre cosmetiche o logiche di spartizione, ma di trasparenza, competenza e responsabilità. I cittadini meritano una sanità che funzioni, non giochi di potere mascherati da riorganizzazioni tecniche”. (com/red)

