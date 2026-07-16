Consiglio Regionale. Sanità aree interne, Monaco: Verì assente in Vigilanza, porterò il caso in Consiglio regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 luglio 2026 – 14:29- “Si è tenuta oggi in Consiglio regionale la seduta della Commissione Vigilanza, convocata su richiesta del capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, per fare luce sul progressivo e drammatico svuotamento dei servizi del Distretto Sanitario di Villa Santa Maria – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro erano presenti il Direttore Sanitario dell’ASL Lanciano Vasto Chieti, il Dott. Raffaele Di Nardo, il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, Arturo Scopino, e i referenti del comitato cittadino Vito Paolini e Marvi Scutti, in rappresentanza delle centinaia di cittadini che hanno apposto la propria firma su una petizione popolare per la difesa del presidio – recita il testo pubblicato online. Nel corso del confronto si è registrato, invece, un forte rammarico per l’assenza della parte politica, in particolare dell’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì. Durante l’audizione sono state sviscerate le gravissime carenze che stanno mettendo in ginocchio l’Alto Sangro e l’Alto Vastese, a partire da un distretto sanitario ormai ridotto a sole 7 prestazioni specialistiche rispetto alle 17 storiche, con una radiologia ai minimi termini, una cronica carenza di personale medico e forti preoccupazioni per il futuro di servizi vitali di prossimità come l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e le vaccinazioni pediatriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di fronte a questo scenario, il consigliere Monaco ha ribadito con forza che per contrastare concretamente lo spopolamento delle aree montane e interne della regione è indispensabile garantire prima di tutto i servizi minimi essenziali, poiché chi vive in territori già geograficamente svantaggiati non può in alcun modo essere trattato come un cittadino di serie B, privato del sacrosanto diritto alla salute – Davanti alle rassicurazioni puramente tecniche giunte dalla ASL, che ha confermato le enormi difficoltà nel reperire personale medico e di fronte al silenzio e alla mancata presenza della giunta, il capogruppo di AVS ha annunciato l’intenzione di spostare immediatamente la battaglia nell’aula del Consiglio Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Giudicando l’assenza dell’assessore Verì come un grave segnale di disattenzione politica che non può essere tollerato, Monaco ha ufficializzato il deposito di un’interpellanza ad hoc per chiedere all’assessore di chiarire, davanti a tutta la comunità abruzzese, quali siano i reali indirizzi politici della giunta Marsilio per il futuro del distretto di Villa Santa Maria e delle aree interne – In conclusione, l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Vito Paolini, Marvi Scutti e Mauro Carbonetta, oltre che alle centinaia di cittadini che hanno già firmato la petizione popolare – Monaco ha sottolineato come la loro sia una vera e propria battaglia di civiltà che non riguarda unicamente il presidio di Villa Santa Maria, ma la dignità e il futuro dell’intera regione Abruzzo, promettendo che non verrà fatto alcun passo indietro finché la politica non dimostrerà con atti concreti, e non con la propaganda, di voler difendere e tutelare questi territori”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Alessio Monaco, Capogruppo di AVS. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it