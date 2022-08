Consiglio Regionale. Sanità carcere Sulmona: visita Garante detenuti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Integrare il personale sanitario mancante, ammodernare una parte delle apparecchiature diagnostiche, digitalizzare le cartelle sanitarie dei pazienti, implementare la telemedicina – Sono gli obiettivi, da realizzare in tempi brevi, scaturiti dalla visita ispettiva promossa questa mattina dal Garante dei detenuti di Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, all’istituto penitenziario di Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme al Garante, hanno partecipato all’ispezione il direttore generale della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano e il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. La delegazione è stata accolta dal direttore facente funzione dell’istituto penitenziario sulmonese, Lucia Di Feliciantonio e assistita dal personale penitenziario – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, i sopralluoghi hanno interessato le cucine, l’infermeria e alcune sezioni dei reparti – precisa il comunicato. Le soluzioni annunciate dal direttore sanitario della Asl1, Ferdinando Romano, intendono contribuire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di detenuti ed operatori – precisa il comunicato. “La presenza fisica del personale sanitario in carcere, – ha dichiarato Romano – non ha solo una funzione strettamente medico-assistenziale, ma ha spesso un valore umano – riporta testualmente l’articolo online. I pazienti cercano un dialogo, un ponte tra l’interno e l’esterno”. Il Garante dei detenuti ricorda quanto è stato già realizzato, in accordo con Regione e Consiglio regionale: “Abbiamo dato slancio alla formazione universitaria dei detenuti, ottenendo l’abolizione della tassa sul diritto allo studio per i ristretti degli istituti penitenziari abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Rispetto agli scorsi anni nei quali gli iscritti ai corsi si attestavano su numeri molto bassi, oggi abbiamo più di una cinquantina di immatricolati”. (red)

