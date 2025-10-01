- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 1, 2025
Consiglio Regionale. Sanità, D'Addazio: Rafforziamo rete ematologica territoriale
Politica

Consiglio Regionale. Sanità, D’Addazio: Rafforziamo rete ematologica territoriale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:–  “Ho presentato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a rafforzare la rete ematologica territoriale in Abruzzo, con l’obiettivo di garantire cure più vicine ai pazienti, ridurre la mobilità extraregionale e migliorare la qualità dell’assistenza – si apprende dal portale web ufficiale. È una proposta concreta, che nasce dall’ascolto dei bisogni reali e dalla volontà di costruire una sanità moderna, accessibile e sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ematologia è un settore in continua evoluzione, dove l’innovazione terapeutica ha già permesso di trasformare molte patologie in condizioni croniche gestibili – Per questo è fondamentale che anche la nostra Regione si doti di modelli organizzativi capaci di portare le terapie nei territori, nelle Case della Comunità, nei distretti, in collaborazione con medici di base e farmacie dei servizi – La risoluzione prevede l’attivazione di progetti pilota, l’erogazione territoriale delle terapie sottocutanee e un sistema di monitoraggio basato su indicatori chiari come tempi di attesa, aderenza terapeutica e mobilità sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. È una visione che si ispira alle migliori esperienze nazionali e che punta a costruire un sistema sanitario regionale più vicino alle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fratelli d’Italia è impegnato a rendere l’Abruzzo una regione capace di rispondere alle sfide della sanità del futuro e questo documento è un passo importante in quella direzione”. Lo comunica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

