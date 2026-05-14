Consiglio Regionale. Sanità, Di Marco: Marsilio scrive al Quirinale perché ha fallito con il Governo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 maggio 2026 – 11:17- “L’appello di Marco Marsilio al Quirinale per chiedere più risorse per la sanità abruzzese rappresenta la certificazione politica del fallimento della sua esperienza di governo regionale – si apprende dalla nota stampa. Dopo quasi otto anni alla guida dell’Abruzzo, Marsilio ammette pubblicamente di non essere riuscito a difendere la nostra regione nei luoghi dove davvero si decidono risorse, criteri e priorità: il Governo nazionale e la Conferenza Stato-Regioni”, il commento di Antonio Di Marco sulla missiva del presidente di Regione al Quirinale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Incredibile – prosegue – non è stato capace di battere i pugni sui tavoli romani quando serviva, nonostante la coincidenza politica con la maggioranza nazionale e oggi, dopo essersi fatto commissariare dalla sua stessa filiera politica con le prescrizioni del cosiddetto “Salva Abruzzo”, tenta di scaricare altrove responsabilità che sono tutte interne alla sua incapacità di governo – attacca il consigliere PD – . È paradossale che oggi chi governa da anni la Regione invochi l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per ruolo esercita poteri formali e che nei suoi richiami pubblici ha sempre invitato tutte le istituzioni al buon governo, soprattutto nella tutela delle aree interne e dei servizi essenziali come la sanità. Quello di Marsilio non è un atto di forza istituzionale, ma un’evidente ammissione di debolezza politica – viene evidenziato sul sito web. Delle due l’una: o non è stato in grado di costruire una filiera istituzionale efficace per tutelare l’Abruzzo, oppure sta dicendo agli abruzzesi che la comune appartenenza politica con il Governo nazionale non ha prodotto alcun vantaggio per il territorio – In entrambi i casi, il risultato è una sanità in difficoltà, aree interne sempre più fragili, cittadini costretti a fare i conti con liste d’attesa infinite e servizi ridotti – aggiunge la nota pubblicata. Marsilio oggi scrive al Quirinale perché non è riuscito a farsi ascoltare dal suo Governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ed è forse questa la fotografia più impietosa del suo isolamento politico e del fallimento della sua amministrazione”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it