Consiglio Regionale. Sanità, Febbo: scelta su D’Addazio condivisa

– “Questa mattina ho presieduto la seduta della Commissione consiliare “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” in sostituzione del neo assessore Mario Quaglieri – precisa la nota online. Ad inizio lavori, il capogruppo di Fratelli d’Italia Verrecchia ha indicato il collega Leonardo D’Addazio quale candidato della maggioranza per la carica di presidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho invitato pertanto anche i colleghi delle minoranze a convergere su questa scelta considerando le materie di competenza della Quinta Commissione e il lavoro che si aspetta in questo ultimo scampolo di consiliatura – si legge sul sito web ufficiale. Il mio invito è stato accolto da tutti i commissari e D’Addazio è stato eletto all’unanimità con 28 voti su 28 presenti – precisa il comunicato. Voglio pertanto rivolgere un ringraziamento ai consiglieri che con grande responsabilità hanno voluto condividere questa scelta”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – (com/red)

