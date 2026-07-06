Consiglio Regionale. Sanità, M5S: crescono le segnalazioni sulle liste d’attesa, continuiamo a informare

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 09:39– “Anche oggi, davanti all’ospedale di Chieti, abbiamo parlato con tante persone alle prese con liste d’attesa interminabili e con il timore di dover rinunciare alle cure o di essere costrette a rivolgersi alla sanità privata – si legge sul sito web ufficiale. Decine di persone che si aggiungono alle segnalazioni sul nostro portale internet, cresciute in modo significativo da quando abbiamo iniziato il nostro tour davanti agli ospedali dei capoluoghi abruzzesi”, lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri e Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Dopo il caso dell’esame diagnostico prenotato per agosto 2029, qualche giorno fa ci è stata data notizia di un appuntamento per un eco color dopler fissato per il 23 gennaio 2030”, fa sapere la consigliera Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “La nostra campagna ‘La salute non può attendere’ sta facendo emergere la drammatica realtà dei pazienti alle prese con una sanità pubblica martoriata dalla destra abruzzese del presidente Marsilio e dell’assessore Verì” spiegano – riporta testualmente l’articolo online. “Il nostro obiettivo è continuare a informare i cittadini sull’esistenza del percorso di tutela previsto dalla normativa, uno strumento che permette di far valere un diritto troppo spesso sconosciuto”, aggiunge Taglieri – precisa la nota online. “Pretendere ed ottenere visite ed esami nei tempi della ricetta medica è un modo per difendere sia il diritto alla salute delle persone che la stessa sanità pubblica, facendole guadagnare terreno rispetto a quella privata” rilevano – riporta testualmente l’articolo online. “Da quando abbiamo avviato questo tour davanti agli ospedali dei capoluoghi abruzzesi – proseguono i consiglieri del Movimento 5 Stelle – sono aumentate a decine le segnalazioni che arrivano da ogni parte della regione sul nostro portale www.movimento5stelle – it. È la dimostrazione che il problema delle liste d’attesa è molto più esteso di quanto la destra regionale voglia ammettere e che c’è un enorme bisogno di informazione e di vicinanza ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Ascoltare le loro storie significa toccare con mano le difficoltà quotidiane di chi vede negato un diritto fondamentale come quello alla salute”. “Dopo le tappe di Pescara, Teramo e oggi Chieti, giovedì 9 luglio saremo davanti all’ospedale dell’Aquila per continuare questa campagna di informazione e ascolto – recita il testo pubblicato online. Continueremo a stare tra le persone, raccogliere le loro segnalazioni e pretendere che il diritto alla salute venga garantito a tutti, senza attese incompatibili con i bisogni di cura”, concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it