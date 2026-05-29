Consiglio Regionale. Sanità, Menna: gravi inadempienze dalla Asl2. Tempi troppo lunghi per le visite

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 maggio 2026 – 10:08- Il consigliere regionale, Vincenzo Menna, vicepresidente della V Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, ha diffuso una nota per esprimere solidarietà a un cittadino vastese, ex appartenente alla Guardia di Finanza, “costretto – si legge – a diffidare formalmente la Asl Lanciano-Vasto-Chieti per ottenere una visita urologica urgente nei tempi previsti dalla legge”. “La sua vicenda . spiega Menna – purtroppo non rappresenta un caso isolato, ma l’ennesima testimonianza di un sistema sanitario regionale che sta progressivamente negando ai cittadini abruzzesi il diritto costituzionale alla salute – si apprende dalla nota stampa. È inaccettabile che una prestazione classificata con priorità “B”, quindi da garantire entro dieci giorni, venga fissata dopo oltre due mesi – aggiunge la nota pubblicata. Ancora più grave è che a pagare il prezzo più alto siano spesso le persone fragili, gli invalidi, gli anziani e chi ha difficoltà negli spostamenti”. “Non si può pensare di risolvere le inefficienze organizzative scaricando il problema sui cittadini e costringendoli a spostarsi fuori territorio oppure, di fatto, a rivolgersi al privato”, scrive il Consigliere e contionua: “Da tempo denunciamo una situazione diventata ormai insostenibile in tutta la regione Abruzzo: liste d’attesa interminabili, reparti in sofferenza, carenza di personale e servizi sempre più lontani dai cittadini – precisa la nota online. La sanità pubblica sta perdendo la sua funzione principale, quella di garantire cure accessibili a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Oggi per troppi abruzzesi la salute è diventata una chimera – O si aspetta per mesi mettendo a rischio la propria condizione clinica oppure si è costretti a pagare visite ed esami privatamente – È una deriva che non possiamo accettare – si apprende dalla nota stampa. Per questo mi metto immediatamente a disposizione per seguire personalmente la vicenda e sollecitare una soluzione urgente, affinché venga garantita la prestazione richiesta nel rispetto dei suoi diritti e della dignità che ogni cittadino merita”. “Continueremo a batterci dentro e fuori il Consiglio regionale affinché il diritto alla salute torni ad essere realmente garantito e non soltanto scritto sulla carta”, conclude il consigliere Vincenzo Menna – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it