Consiglio Regionale. Sanità, Pepe visita Centro Salute Mentale Sant’Egidio: “Presidio imprescindibile”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 giugno 2026 – 12:13- “Dare voce al territorio, ascoltare gli operatori e verificare di persona lo stato dei servizi sanitari di prossimità”. Con questo spirito il consigliere regionale, Dino Pepe, si è recato in visita istituzionale lo scorso venerdì 12 giugno presso il Centro di Salute Mentale (CSM) di Sant’Egidio alla Vibrata e il relativo Centro Diurno – riporta testualmente l’articolo online. “La visita, – spiega Pepe – programmata da settimane, è arrivata a ridosso dell’allarme lanciato dal Comitato civico per la tutela dell’ospedale Val Vibrata e dalle sigle sindacali”. Il consigliere Pepe è stato ricevuto dal Direttore sanitario della ASL, Delle Monache, dal primario De Berardis, dalla responsabile del centro, dott.ssa Giosuè e dai rappresentanti della cooperativa Filadelfia (Nori e Della Croce). “Nel corso del confronto sono state analizzate nel dettaglio le criticità che gravano sulla struttura”, si legge nella nota di Pepe e continua: “In primis un elevato turn-over del personale, con oltre la metà degli operatori che ha chiesto il trasferimento altrove, a cui si aggiungono relazioni sindacali ridotte ai minimi termini e le carenze strutturali che colpiscono la sede di Villa Rosa – si legge sul sito web ufficiale. I vertici sanitari, nel condividere lo spirito costruttivo della visita, hanno assicurato la validità dell’attuale linea gestionale, riconoscendo tuttavia la necessità di una maggiore condivisione delle attività tra i dipendenti ASL e i lavoratori delle cooperative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un primo segnale concreto per il potenziamento del servizio è arrivato dal primario De Berardis, che ha annunciato l’assunzione di un nuovo psichiatra a partire dal prossimo 1° luglio 2026″. I nodi centrali rimangono però di natura politica e strutturale, come sottolineato dallo stesso consigliere a margine del sopralluogo: “Il territorio vibratiano ha oggi la straordinaria opportunità di fare scuola nella sanità di prossimità, partendo proprio dal potenziamento del Centro di Salute Mentale e del Centro Diurno — ha dichiarato il consigliere regionale, Dino Pepe — In un quadro sanitario che richiede scelte strategiche e lungimiranti, invitiamo la Giunta regionale a investire con decisione sull’ospedale e sull’intera rete dei servizi territoriali di confine, valorizzandoli come pilastri fondamentali della nostra comunità. Intervenire oggi affrontando le criticità significa garantire la continuità e la qualità di prestazioni multidisciplinari e personalizzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nostro obiettivo è consolidare percorsi di cura eccellenti che offrano risposte concrete ai pazienti e un supporto solido e sicuro alle loro famiglie, trasformando la salute territoriale in una risorsa accessibile a tutti”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it