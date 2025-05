Consiglio Regionale. Sanità privata, Blasioli: Rinnovo contrattuale non più rinviabile

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Questa mattina ho partecipato al corteo e poi al presidio in Piazza Unione organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl del comparto della sanità privata e delle Rsa, in supporto dello sciopero nazionale indetto dalle stesse sigle per la giornata odierna – Un comparto che coinvolge circa 200.000 lavoratori che operano nelle strutture sanitarie private accreditate e nelle RSA e che hanno il proprio contratto bloccato in attesa di rinnovi da ormai 6 anni per la sanità privata e addirittura 13 per le Rsa – si apprende dal portale web ufficiale. Specialmente per queste ultime non è ormai più rinviabile un rinnovo contrattuale che tenga conto anche del ruolo e dell’importanza che questi lavoratori hanno assunto per migliaia di famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lavoratori sempre più necessari a fronte dell’allungamento dell’età media, che svolgono con cura e dedizione un lavoro complesso, il cui contratto ha le tutele ferme a 13 anni fa e per il quale non sono stati previsti adeguamenti – aggiunge la nota pubblicata. Mi farò portavoce delle richieste di questi lavoratori che meritano la giusta attenzione e che svolgono un lavoro importante e molto delicato, affinché vedano riconosciuti i loro diritti – Spiace constatare che la Regione Abruzzo, più volte sollecitata su questa vertenza, sembra essere completamente assente, nonostante sia una tematica centrale per la tutela non solo dei diritti dei lavoratori ma anche della salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Tuttavia, alla luce dell’incontro tra una rappresentanza dei lavoratori e il Presidente Sospiri, prendiamo l’impegno di lavorare congiuntamente a una risoluzione che possa quindi puntualizzare la posizione della Regione Abruzzo a sostegno delle motivazioni alla base delle richieste dei lavoratori”. Così in una nota il vicepresidente del Conisglio regionale Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it