Consiglio Regionale. Sanità, Taglieri: l’Abruzzo paga ancora i danni fatti dalla destra e dai suoi nominati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 febbraio 2026 – 09:01- “È talmente grande il disastro della sanità abruzzese sotto la guida del Presidente Marsilio che, per avere qualcosa su cui sorridere, il Presidente di Fratelli d’Italia deve arrivare fino in Sardegna – Ci sarebbe davvero da ridere, se non stessimo vivendo, dopo quasi otto anni di destra alla guida della Regione, uno dei periodi più bui in termini di conti delle Asl, servizi ai cittadini e aumento delle tasse per coprire i disavanzi generati da anni di inefficienze e pressappochismo – Il Presidente Marsilio farebbe bene a occuparsi della regione che governa, invece di cercare scorciatoie per dimostrare, solo nella sua testa, che chi ha affossato insieme a lui la sanità nella Asl 2 non sia poi così male – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi gli auguri non li facciamo a Schael, ma li facciamo alla Presidente Todde nella speranza che riesca lì dove Marsilio ha fallito”. È quanto afferma il capogruppo Francesco Taglieri replicando alle parole del Presidente Marsilio, che solo si congratulava con l’ex direttore della Asl 2 Thomas Schael e ironizzava per la nomina nella Regione Sardegna – si legge sul sito web ufficiale. “Ci auguriamo che, dopo il fallimento in Abruzzo e dopo essere durato poco più di sei mesi in Piemonte, il direttore Schael non produca in Sardegna gli stessi danni che ha fatto nella nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ce lo auguriamo in primis per i sardi e poi per la Presidente Todde, che ha l’occasione di dimostrare che con una buona guida e un buon controllo anche il peggio può trasformarsi in risorsa – si legge sul sito web ufficiale. Purtroppo per l’Abruzzo e per gli abruzzesi il Presidente Marsilio non è stato capace di gestire il direttore e i suoi fallimenti sono cristallizzati in ogni atto – riporta testualmente l’articolo online. Quando Schael arrivò alla guida della Asl Lanciano Vasto Chieti il disavanzo era di circa 13 milioni di euro – Alla sua uscita superava i 60 milioni – precisa il comunicato. Questi sono dati contabili su cui il Presidente Marsilio dovrebbe avere poco da ridere, visto che per colmare quei disavanzi ha messo le mani in tasca agli abruzzesi aumentando le tasse e dando zero servizi – precisa il comunicato. Per non parlare delle liste d’attesa, che sono esplose – incalza Taglieri – agende chiuse per mesi, migliaia di cittadini costretti a rinviare esami o a rivolgersi al privato – aggiunge testualmente l’articolo online. E la carenza di personale è diventata strutturale: medici, infermieri e operatori insufficienti rispetto ai carichi di lavoro, reparti allo stremo, territori svuotati da politiche di centralizzazione che hanno allontanato i servizi dalle comunità. Abbiamo denunciato anche gravi criticità tecnologiche e organizzative, e un modello gestionale che ha alimentato tensioni con sindaci, operatori e sindacati – precisa la nota online. Per un presidente di regione, liquidare tutto questo come “polemiche pretestuose”, significa evitare il merito, non affrontarlo, e trovare l’ennesima scorciatoia per coprire il proprio fallimento politico su tutta la linea – si legge sul sito web ufficiale. Gli abruzzesi chiedono servizi che funzionano, tempi certi, conti in ordine – È su questo, e non sulle battute, che si misura la credibilità di chi governa”, afferma Taglieri – precisa il comunicato. (com/red)

