Consiglio Regionale. Sanità, Taglieri: prossimi al commissariamento

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Lo spettro del commissariamento per la sanità pubblica abruzzese è dietro l’angolo – recita il testo pubblicato online. Nelle previsioni dei conti Asl, che sprofondano verso un buco stimato di 200 milioni di euro o più, viene fuori tutta l’incapacità della Regine Abruzzo a trazione centrodestra di gestire la sanità regionale” Ad affermarlo è il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri che continua: “Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno navigato a vista per 42 mesi: nessun atto di programmazione reale, nessun piano sanitario, nessun piano territoriale – si apprende dalla nota stampa. Zero visione e ottimizzazione delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il risultato è un servizio scadente ormai sotto gli occhi di tutti e un enorme disavanzo che, in un modo o nell’altro, dovrà essere sanato – recita il testo pubblicato online. Il rischio concreto è quello di vederci nuovamente commissariare la sanità. Ora ci sarà la corsa per attuare misure di rientro che, nella vita reale, si tradurranno in ulteriori tagli a personale e servizi – precisa la nota online. Manovre di lacrime e sangue, quindi, dove a farne le spese saranno, come sempre, gli utenti finali. Lo avevamo già detto – prosegue Taglieri – Pochi giorni fa, nel corso di una conferenza stampa a Lanciano, abbiamo svelato la drammatica fotografia del servizio sanitario pubblico abruzzese dopo 42 mesi di Giunta Marsilio – In risposta alle nostre denunce, però, alcuni esponenti di centrodestra e della direzione strategica Asl02, hanno preferito buttarla in caciara, continuando a prendere in giro i cittadini pur sapendo, probabilmente, che i conti continuano a sprofondare nell’abisso e così il diritto alla salute di migliaia di abruzzesi – precisa il comunicato. Questa è la sanità a firma centrodestra: un fallimento certificato a cui si risponde con un’arroganza fuori da ogni logica di buonsenso – recita il testo pubblicato online. Alcune segnalazioni che ci sono pervenute, inoltre, ci raccontano di circolari interne per gli operatori del cup in cui viene fatto divieto di dire ai cittadini che non ci sono calendari disponibili per alcune visite diagnostiche, ma bisogna solo comunicare l’impossibilità di prenotare per mancanza di disponibilità nel breve periodo – riporta testualmente l’articolo online. E’ inaccettabile che chi viene pagato per dare risposte e trovare soluzioni, invece si riduca a trovare escamotage mettendo in difficoltà operatori e personale che devono avere a che fare con l’utenza che, a ragione, è sempre più arrabbiata – si apprende dal portale web ufficiale. Ora mi aspetto immediatamente risposte su come intendono procedere per sanare questo ‘buco di incapacità’ di oltre 200 milioni: se i fondi dovranno arrivare dal governo, o dovranno essere effettuati ulteriori tagli a servizi, personale, strumentazioni – precisa il comunicato. Purtroppo questa Giunta continua ad agire nella nebulosità più totale – si apprende dalla nota stampa. Ancora non abbiamo visto i carteggi tra il Ministero e Dipartimento alla Salute in merito alla nuova Rete Ospedaliera di cui questa Giunta si riempie sempre la bocca, ma che in Consiglio non è mai arrivata – si legge sul sito web ufficiale. Mi auguro, quindi, che si metta seriamente mano agli sprechi, si ottimizzino le risorse e si faccia funzionare ciò che abbiamo, senza propagandare su nuovi ospedali o imprese titaniche al solo scopo di fare campagna elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle chiacchiere di questo centrodestra non ci crede più nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ chiaro che i conti sono fuori controllo e non aver attuato una corretta programmazione delle risorse è stata una grave mancanza – Lo abbiamo ripetuto per mesi, anzi per anni, ma ci hanno sempre raccontato favolette e oggi il disastro è sotto gli occhi di tutti. L’inversione di rotta deve essere immediata, perché l’iceberg è già troppo vicino – riporta testualmente l’articolo online. Ora devono almeno limitare i danni”. Conclude – (com/red)

