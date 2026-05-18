Consiglio Regionale. Sanità territoriale, Di Marco presenta una mozione sul futuro delle Case di Comunità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 maggio 2026 – 09:25- “Raccogliamo il monito lanciato dalla FIMMG Abruzzo e rilanciamo una richiesta chiara al governo regionale: servono certezze immediate sul futuro delle Case di Comunità e sull’organizzazione della medicina territoriale – Non possiamo permettere che strutture nuove e importanti restino contenitori vuoti o privi di una reale integrazione con la medicina generale”, dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco (PD), annunciando la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sul tema della sanità territoriale e del ruolo delle Case di Comunità. “La lettera del segretario regionale FIMMG, Mauro Petrucci, pone questioni serie che la politica regionale non può ignorare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo anni di annunci, inaugurazioni e investimenti, oggi manca ancora un modello organizzativo chiaro – recita il testo pubblicato online. Molte Case di Comunità – spiega – sono state realizzate o sono prossime all’apertura, ma non esistono ancora indicazioni certe su personale, integrazione dei servizi, ruolo dei medici di medicina generale, sostenibilità organizzativa e tempi di piena operatività. “Il rischio concreto è che si costruiscano strutture senza costruire contemporaneamente la rete sanitaria necessaria a farle funzionare davvero – recita il testo pubblicato online. Sarebbe un errore gravissimo, soprattutto per le aree interne e per i piccoli comuni, dove il medico di famiglia rappresenta spesso l’unico presidio sanitario stabile e di prossimità. La mozione chiederà alla Giunta regionale – scrive – di riferire in Consiglio sullo stato di attuazione delle Case di Comunità, sui tempi previsti per la loro piena operatività, sul coinvolgimento della medicina generale e sull’Accordo Integrativo Regionale ancora atteso”. “La sanità territoriale non si rafforza svuotando il ruolo dei medici di famiglia, ma costruendo integrazione vera tra strutture, professionisti e comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. Serve una scelta politica chiara: investire davvero nella prossimità e garantire ai cittadini servizi accessibili, continui ed efficienti” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it