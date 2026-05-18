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Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia: congratulazioni a Primomo per Anaao Abruzzo. Grazie a Grimaldi

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:18 maggio 2026 – 09:00- Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, esprime in una nota “le proprie congratulazioni al dottor Gian Luca Primomo per la nomina a nuovo segretario regionale dell’Anaao Assomed Abruzzo, il più rappresentativo sindacato dei medici ospedalieri”. “Al dottor Primomo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico – dichiara Verrecchia – certo che saprà proseguire con professionalità, competenza e spirito di servizio il percorso portato avanti in questi anni dal sindacato regionale dei medici”. Verrecchia ha, inoltre, voluto rivolgere un sentito ringraziamento al segretario regionale uscente Alessandro Grimaldi, attuale presidente dell’Ordine dei Medici della provincia aquilana, “per il lavoro svolto negli ultimi otto anni alla guida dell’organizzazione sindacale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad Alessandro Grimaldi va il mio personale apprezzamento per il grande impegno profuso in questi anni, caratterizzati da risultati importanti per la categoria medica e sanitaria abruzzese – Ha guidato l’Anaao con autorevolezza, equilibrio e grande senso delle istituzioni, distinguendosi sempre per interventi costruttivi e mai ideologici nell’interesse dell’intera categoria – Il lavoro svolto durante i suoi due mandati ha consentito al sindacato di crescere in maniera significativa, come dimostra anche il notevole incremento degli iscritti, passati da 500 a 1.200 in otto anni, segno evidente della credibilità costruita nel tempo”. “L’auspicio – conclude Verrecchia – è che il nuovo corso possa proseguire nel segno della continuità, del dialogo e della valorizzazione della sanità pubblica abruzzese, affrontando con serietà e collaborazione le sfide che attendono il comparto sanitario regionale”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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