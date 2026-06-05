Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia: dal Pd polemiche. In Commissione risposte chiare da Brucchi e Odio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 giugno 2026 – 09:11- “Respingiamo con fermezza le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri del Partito Democratico al termine della Commissione Vigilanza, dichiarazioni che appaiono più orientate alla polemica politica che alla ricerca della verità amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Ho partecipato personalmente ai lavori della Commissione e ho potuto constatare come il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi, e il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio, abbiano fornito risposte puntuali, approfondite ed esaustive su tutti gli aspetti sollevati, chiarendo la correttezza dell’iter amministrativo seguito e delle procedure adottate nell’ambito della valutazione del Direttore Generale della Asl di Pescara”. La replica arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, e aggiunge: “Le spiegazioni fornite dai dirigenti regionali hanno confermato il pieno rispetto delle norme e delle competenze attribuite ai diversi livelli amministrativi coinvolti – precisa il comunicato. Continuare ad alimentare dubbi e sospetti nonostante i chiarimenti ricevuti significa voler strumentalizzare una vicenda amministrativa per finalità esclusivamente politiche – si apprende dalla nota stampa. Sorprende inoltre la pretesa della minoranza di voler condizionare l’azione della Giunta regionale attraverso vere e proprie diffide politiche – si apprende dalla nota stampa. In uno Stato di diritto e nel rispetto delle prerogative istituzionali, l’opposizione ha certamente il diritto di esercitare il proprio ruolo di controllo, ma non può pensare di dettare l’agenda della Giunta o stabilire tempi e modalità con cui l’Esecutivo debba assumere le proprie determinazioni – Per questo motivo, anziché rivolgere diffide all’Assessore Nicoletta Verì, la invitiamo a proseguire serenamente nelle necessarie verifiche sulla percorribilità degli atti e ad assumere le decisioni che riterrà opportune sulla base delle valutazioni tecnico-amministrative degli uffici competenti, senza lasciarsi condizionare da pressioni o intimidazioni di natura politica – Fratelli d’Italia continuerà a sostenere un’azione amministrativa improntata alla trasparenza, alla correttezza procedurale e al rispetto delle istituzioni, respingendo ogni tentativo di trasformare sedi di confronto istituzionale in palcoscenici di propaganda politica”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it