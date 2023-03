Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia: l’Abruzzo torna a contare

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Impegno mantenuto dal presidente, Marco Marsilio, dall’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, e dal centrodestra abruzzese che, dopo 25 anni di attese riescono a far confluire importanti risorse finanziarie per il rilancio dell’edilizia sanitaria pubblica – viene evidenziato sul sito web. Un’operazione che riguarderà, in particolare, gli ospedali di Avezzano, Vasto, Lanciano e della centrale 118 di L’Aquila, per un importo complessivo di 388 milioni di euro, e che assicurerà una adeguata sicurezza sismica, restituendo al contempo dignità ai malati anche sotto il profilo alberghiero – recita il testo pubblicato online. Finalmente un intervento maestoso che viaggia parallelo – va ricordato – con quelli programmati per gli ospedali di Penne, Scafa, Popoli e Teramo – Un risultato tangibile che premia il buon lavoro e la determinazione di una coalizione di centrodestra compatta che sta dimostrando grande capacità nel raggiungimento di obiettivi mai ottenuti da altre amministrazioni – precisa il comunicato. Tengo a ribadire, altresì, come tutto ciò sia reso possibile grazie all’autorevolezza e alla credibilità istituzionale di Marsilio che è riuscito a restituire all’Abruzzo la centralità e l’attenzione che merita nel contesto nazionale”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, presente alla conferenza stampa odierna in cui sono stati illustrati i dettagli dell’accordo di programma integrativo per gli investimenti sanitari della Regione Abruzzo”. (com/red)

