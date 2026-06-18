Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia: Paolucci continua a tifare per il dissesto ma i numeri lo smentiscono

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:18 giugno 2026 – 12:31- “Ancora una volta, il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, sceglie la strada della polemica e della propaganda, ignorando volutamente i dati ufficiali e continuando a raccontare agli abruzzesi una realtà che non esiste – recita la nota online sul portale web ufficiale. I bilanci consuntivi 2025 delle Asl e della Gestione sanitaria accentrata, approvati dalla Giunta regionale, certificano un risultato completamente diverso da quello descritto dal capogruppo del Partito Democratico: il sistema sanitario regionale chiude i conti in equilibrio e con un avanzo di circa 34 milioni di euro – Non lo dice Fratelli d’Italia, non lo dice la maggioranza ma lo attestano gli atti ufficiali che saranno sottoposti, come previsto dalla normativa, alla verifica del Tavolo di monitoraggio ministeriale – Il disavanzo complessivo delle Asl è sceso a 74 milioni di euro, a fronte dei 103 dello scorso anno: il miglioramento è evidente e misurabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E le risorse della Gsa, che vengono da sempre conteggiate ai fini della chiusura del bilancio dell’intero sistema sanitario regionale (come ha fatto anche Paolucci durante la sua amministrazione) oggi restituiscono un risultato inequivocabile: un avanzo di 34 milioni – precisa il comunicato. Fa sorridere che Paolucci parli di ‘sfida alla matematica’ quando per anni ha amministrato una sanità che ha lasciato in eredità problemi strutturali ancora oggi da affrontare – si apprende dalla nota stampa. La verità è che l’Abruzzo ha centrato e persino migliorato gli obiettivi fissati nel Programma operativo 2025, dimostrando che il lavoro portato avanti dal presidente Marco Marsilio, dall’assessore Nicoletta Verì, dal Dipartimento e dalle Aziende sanitarie sta producendo risultati concreti – precisa la nota online. L’opposizione continua a evocare catastrofi che puntualmente non si verificano – recita il testo pubblicato online. È accaduto lo scorso anno ed è accaduto anche quest’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Mentre il Partito Democratico sperava di poter certificare il fallimento della sanità regionale, i numeri raccontano, invece, una decisa inversione di tendenza, ottenuta garantendo contemporaneamente la sostenibilità economica del sistema e il miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza – viene evidenziato sul sito web. Paolucci continua, inoltre, a ignorare un dato fondamentale: il disavanzo strutturale della sanità abruzzese non nasce certo negli ultimi anni ma è il risultato di criticità stratificate nel tempo e di criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, che penalizzano da decenni le regioni meno densamente popolate – si apprende dalla nota stampa. Proprio su questo fronte il presidente Marsilio è stato il primo presidente abruzzese a guidare una battaglia nazionale per modificare regole ingiuste e ottenere maggiore equità per i cittadini abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Quanto all’addizionale Irpef, se il percorso di certificazione ministeriale confermerà i risultati raggiunti, la maggioranza valuterà ogni possibile misura utile ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini – precisa la nota online. La differenza rispetto alla sinistra è che noi parliamo sulla base dei risultati e degli atti, non delle ipotesi e delle strumentalizzazioni – Comprendiamo il disagio di chi da anni preannuncia disastri che poi non si materializzano, ma gli abruzzesi meritano serietà. Per questo, attendiamo con serenità il giudizio definitivo del Tavolo ministeriale, consapevoli che il lavoro svolto sta finalmente riportando equilibrio nei conti e maggiore solidità al sistema sanitario regionale”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it