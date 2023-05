Consiglio Regionale. Sanità, Verrecchia:”Più posti letto a Tagliacozzo”

- Advertisement -

– “Ulteriore novità, da ieri, dopo il Tavolo ministeriale che ha dato il via libera alla rete ospedaliera, e che interessa la Marsica, è la previsione di inserimento del subcodice a Tagliacozzo come a Guardiagrele, così come comunicato dall’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì. I servizi sanitari saranno gli stessi e, anzi, aumenterà l’offerta dei posti letto con 12 unità in più; a breve arriveranno anche nuovi primari e il Pronto soccorso sarà garantito h24. A tal proposito, è evidente come una persona che abbia necessità per un’urgenza a Tagliacozzo, valuti l’esistenza del servizio erogato e non certo la presenza o meno del codice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, l’inserimento in organico di due nuovi primari è la dimostrazione tangibile di una attenzione delle istituzioni mai avuta in precedenza”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, componente della Commissione Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

