Consiglio Regionale. Santangelo alla presentazione di Calici in Grotta

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– E’ stato presentato all’Emiciclo l’evento “Calici in Grotta”, un’esperienza unica all’interno delle Grotte di Stiffe, nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ) in programma domenica 12 novembre 2023. A presentare la manifestazione, la prima in Abruzzo all’interno di una grotta: il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Roberto Santangelo, l’assessore regionale alle Politiche agricole Emanuele Imprudente, il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini Antonio di Bartolomeo, l’assessore al turismo del Comune di San Demetrio ne’ Vestini Mattia Di Fabio, l’amministratore unico dell’ATC (Azienda speciale Territorio e Cultura) Giovanni Cappelli, il direttore della stessa Azienda Victor Casulli, il presidente del Movimento Turismo Vino Abruzzo Nicola D’Auria, il presidente dell’Associazione Terre dei Vestini Enrico Marramiero e il presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi – precisa la nota online. L’evento prevede le visite guidate (dalle ore 10,30 alle ore 17,00) alle Grotte di Stiffe e in quel suggestivo contesto quattro degustazioni dei vini delle cantine che hanno aderito all’iniziativa; ci sarà anche una proposta gastronomica finger-food. Il Consiglio regionale d’Abruzzo – ha detto il vice presidente del Consiglio, Roberto Santangelo – in questa circostanza è il trait d’union tra eccellenze del vino ed eccellenze naturali – aggiunge la nota pubblicata. Il mio plauso va all’amministrazione comunale di San Demetrio e a Giovanni cappelli dell’Atc che ha avuto una visione che consente di promuovere in maniera diversa e innovativa il nostro territorio”. “L’evento dimostra impegno e passione per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. I grandi risultati delle Grotte anche di questa estate – ha sottolineato Giovanni Cappelli – sono il risultato dell’unione e della collaborazione tra ATC e Comune – si apprende dalla nota stampa. Non ci poniamo limiti: abbiamo l’oro in mano, dobbiamo investire costantemente sul nostro territorio”. “La genesi dell’iniziativa – ha aggiunto Enrico Marramiero – nasce da San Demetrio ne’ Vestini e da Giovanni Capelli, amministratore unico dell’ATC. Ho raccolto l’idea con grande piacere – si apprende dalla nota stampa. Le Grotte di Stiffe sono una location unica al mondo e poi abbiamo l’orgoglio di avere D’Auria come presidente abruzzese e nazionale del Movimento Turismo Vino – riporta testualmente l’articolo online. È un’occasione unica, un passo nella storia”. “Le Grotte di Stiffe, con l’ATC, – ha detto Antonio Di Bartolomeo – portano avanti anche questo particolare genere di eventi che vanno a stimolare il turismo della Regione Abruzzo – Di conseguenza, come Amministrazione comunale, non possiamo che accogliere con piacere iniziative che colleghino il turismo carsico a quello enogastronomico”. “È un evento unico al mondo, una degustazione con così tante cantine vinicole – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo – ha spiegato D’Auria – è promuovere il territorio a 360 gradi e regalare emozioni: una visita in una grotta viva è straordinaria – Ringrazio le Grotte di Stiffe perché volevo fare da anni nell’aquilano questa iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Ce l’abbiamo fatta”. “È un anno complesso, con una vendemmia complessa – ha spiegato il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente – dovuta alla peronospera ma la qualità del nostro vino è altissima, anche quest’anno – Potrebbe essere una delle annate migliori a livello qualitativo e questo evento unisce le eccellenze del nostro territorio”.

