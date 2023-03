Consiglio Regionale. Santangelo e Bocchino al Consolato di Melbourne

- Advertisement -

– Melbourne, 23 marzo – La Console generale d’Italia a Melbourne, Hanna Pappalardo, ha ricevuto questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo e il consigliere segretario Sabrina Bocchino – recita il testo pubblicato online. Al centro del colloquio, il ruolo delle comunità all’estero, anche nel quadro del progetto “Turismo delle Radici” e l’approfondimento delle relazioni tra Italia e Australia, facendo leva sui rapporti tra entità territoriali, quali il gemellaggio tra Comune dell’Aquila e la Città di Hobart in Tasmania – Insieme ai consiglieri regionali, sono stati accolti in Consolato anche il capo segreteria del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Bruno De Felice, il presidente dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, Rinaldo Tordera e il presidente del Casa D’Abruzzo Club, Fernando Cardinale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella stessa giornata la delegazione ha incontrato i membri italo-australiani del Parlamento dello Stato Victoria, ricevuti dallo speaker dell’assemblea legislativa, Maree Edwards MP. Un saluto dedicato è stato rivolto dall’onorevole Bronwyn Halfpenny, che supporta da tempo l’attività del “Casa d’Abruzzo Club” ed è particolarmente sensibile al tema dell’emigrazione italiana in Australia – viene evidenziato sul sito web. (ndl)

