Consiglio Regionale. Santangelo presenta evento “Sentieri di legalità”

– “Si terrà lunedì 27 novembre dalle 15.30 presso la Biblioteca della Corte d’Appello dell’Aquila (via XX settembre, 66), la conferenza stampa/seminario dal titolo ‘Sentieri di legalità. Territori e istituzioni per una giustizia rapida ed efficiente’. Lo rendo noto il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, che sarà uno dei relatori dell’incontro e aggiunge: “Saranno presenti Luciano Busacca, Direttore Regionale Inps; Maria Rita Di Meo, Dirigente della Corte d’Appello dell’Aquila; Francesca Di Muro, Direttore Affari della Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo; Marco Fanfani, Presidente dell’Università della Terza Età; Aldo Manfredi, Presidente – Sezione di Corte d’Appello – riporta testualmente l’articolo online. Introduce Lorenzo Maria Isidori, Segretario Generale L’Aquila che Rinasce; conclude Fabrizia Francabandera, Presidente della Corte d’Appello – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro – spiega Santangelo – sarà anche l’occasione per fare il punto sulla Convenzione tra il Consiglio regionale d’Abruzzo e la Corte d’Appello dell’Aquila, allo scopo di promuovere una partecipazione attiva della società civile a partire dall’educazione alla legalità. Un progetto realizzato e implementato anche grazie al supporto dell’associazione “L’Aquila che Rinasce”. (com/red)

