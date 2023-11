Consiglio Regionale. Santangelo riceve il viceministro macedone, Nuhiu

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – Questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, il viceministro dell’Istruzione della Macedonia del Nord, Agim Nuhiu, ha incontrato il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo – Una visita istituzionale che apre la giornata aquilana del politico macedone, in visita per la prima volta nel Capoluogo regionale, con lo scopo di conoscere da vicino la comunità albanese-macedone della provincia – si legge sul sito web ufficiale. Una iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Rilindja” in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato (CSV) dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Santangelo ha accolto Nuhiu a nome dell’Assemblea Legislativa e ha omaggiato il Viceministro con una medaglia in bronzo che raffigura il “guerriero di Capestrano”.

