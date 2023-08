Consiglio Regionale. Santangelo: sostegno a ragazzi con diabete melillo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sarà possibile per i bambini e adolescenti con diabete mellito partecipare ai campi scuola e a soggiorni educativo-terapeutici grazie anche ad un contributo della Regione – si apprende dalla nota stampa. E’ stato, infatti, approvato nella odierna seduta del Consiglio regionale il provvedimento da me proposto e ringrazio i colleghi che con il loro voto favorevole hanno colto l’importanza di questa legge”, ha dichiarato il vicepresidente Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Durante questi brevi soggiorni i partecipanti potranno apprendere come gestire il diabete in assenza dei familiari, mentre quelli con età inferiore a nove anni d’età saranno accompagnati da un genitore, verranno svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico-ricreative per promuove l’autostima e il superamento di ogni sensazione di diversità e isolamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie al supporto di un team pediatrico, con specifiche competenze in diabetologia, i partecipanti seguiranno dei percorsi in base ai differenti obiettivi da raggiungere e alle diverse fasce di età e si svolgeranno in modalità weekend o campi scuola della durata dai cinque ai dieci giorni.” “I campi scuola da un punto di vista sociale offrono l’opportunità di migliorare le capacità di integrazione sociale mentre da un punto di vista psicopedagogico responsabilizzano i ragazzi nelle loro scelte comportamentali – precisa la nota online. All’Associazione di paziente diabetici pediatrici, riconosciuta dalla Regione Abruzzo più rappresentativa, è demandata la completa organizzazione dei soggiorni educativi e dei campi scuola con la supervisione del Servizio regionale di diabetologia Pediatrica”, ha concluso Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

