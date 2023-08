Consiglio Regionale. Santangelo su “Giornata Abruzzesi nel Mondo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Si celebra oggi, 5 agosto, la ‘Giornata degli Abruzzesi nel Mondo’, un’occasione per ricordare l’emigrazione dall’Abruzzo e, al contempo, rafforzare l’identità degli abruzzesi che vivono all’estero, rinsaldando i rapporti con la terra d’origine”. Così il vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo che aggiunge: “Ho avuto il piacere di incontrare le comunità di Abruzzesi diffuse nel mondo, dal Canada all’Australia, ho conosciuto persone straordinarie che all’estero si sono distinte per i loro lavoro senza mai dimenticare le proprie origini – A tutti loro, legati a noi da un filo invisibile di identità culturale, oggi va il pensiero del Cram (Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo) che stringe tutti gli abruzzesi in un grande abbraccio”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it