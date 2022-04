Consiglio Regionale. Santangelo su Premio Rinascita Generale Graziano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Su richiesta del vicepresidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, si è svolto presso l’Emiciclo una seduta solenne durante la quale è stato conferito il premio “Rinascita” simboleggiato dal rosone cinto dalle foglie d’acanto, al Generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e delle Difesa ed attuale Vertice Militare dell’Unione Europea – si legge sul sito web ufficiale. La cerimonia, con la quale si è voluto tra l’altro celebrare il 150° centenario della costituzione delle Prime Compagnie Alpine del Regio Esercito Italiano, ha visto la presenza delle più alte cariche civili e militari, del Prefetto di L’Aquila, del Vice Sindaco di L’Aquila e dei vertici dell’Agenzia di Protezione Civile regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di seguito, il saluto che il Vice Presidente Santangelo ha rivolto al Generale Graziano ed a tutte le penne nere d’Italia – “Signor Presidente del Consiglio, Signor Presidente della Giunta, Generale Graziano, In maniera unanime ed entusiasta è stata accolta la mia proposta, fatta al Consiglio regionale, di conferire il Premio “RINASCITA” al Generale Claudio Graziano, occasione per rendere omaggio ad una persona che nella sua lunga carriera ha rappresentato e dato onore ai nobili principi del Corpo degli Alpini,custodi dell’indivisibile identità nazionale e dell’inviolabilità del suolo patrio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’indissolubile legame tra la gente d’Abruzzo e il Corpo degli Alpini fa parte della storia; il legame che si è venuto a creare con la popolazione aquilana in occasione del Sisma del 2009 ha sancito in maniera definitiva un legame e una riconoscenza che si và rinsaldando sempre più; celebrare la ricorrenza del 150° anniversario della fondazione delle penne nere alla presenza dell’Ufficiale Generale più anziano del Corpo degli Alpini nei ranghi dell’esercito italiano, è rendere omaggio innanzitutto alla sua persona e a quanti, rivestendo la nobile divisa, sono una componente fondamentale del nostro sistema militare, da sempre distinti sia nelle missioni nazionali che all’estero, in tempo di pace e di guerra, strenui sostenitori e difensori dello stato di diritto – riporta testualmente l’articolo online. Al Generale Graziano, a tutti gli alpini qui presenti, in servizio ed in congedo, a nome dei cittadini aquilani, abruzzesi ed italiani, rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

