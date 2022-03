Consiglio Regionale. Santangelo su rotatoria Bussi: riapre lo svincolo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Lunedì 14 marzo, alle ore 11, si terrà l’incontro per il “fine lavori” della rotatoria che consentirà la riapertura dell’innesto autostradale Bussi-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. All’evento sarà presente il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo che esprime “soddisfazione per la fine dei lavori realizzati da ANAS in sinergia con le Istituzioni”. (red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it