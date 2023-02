Consiglio Regionale. Santangelo:10 milioni per sostenere piccoli Comuni

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Approvato all’unanimità, nelle seduta odierna del Consiglio regionale, un mio emendamento di 10 milioni di euro con il quale la Regione interviene a sostegno dei Comuni che si trovano in difficoltà finanziarie per l’attuazione di investimenti in ambito di programmi nazionali o europei”. A dichiarato è il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il fondo di rotazione, valido fino al 31 dicembre 2024, è finalizzato a dare un anticipo di liquidità e cassa ai Comuni, con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l’intervento”. “Questo sostegno richiesto e atteso da molte amministrazione permetterà di iniziare e di portare a compimento opere che altrimenti sarebbero rimaste ai nastri di partenza – Naturalmente, qualora ai Comuni, saranno anche parzialmente trasferite le risorse dello Stato o dall’Unione Europea queste dovranno essere prioritariamente destinate all’estinzione del debito nei confronti la Regione”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it