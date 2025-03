Consiglio Regionale. Sasi, FdI: serve un cambio di passo vero e concreto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La ricandidatura di Basterebbe alla presidenza della Sasi è sostenuta da una manciata di sindaci di centrosinistra – si legge sul sito web ufficiale. Un appoggio esiguo, che fotografa bene lo stato attuale della società: una gestione fallimentare, che non riesce più a raccogliere consensi né a garantire l’acqua – Nel frattempo, i cittadini continuano a subire disagi inaccettabili: intere giornate senz’acqua, rubinetti che sputano aria, disservizi cronici che paralizzano la vita quotidiana e mettono in ginocchio famiglie, attività commerciali e imprese – E adesso, in prossimità del voto, assistiamo anche a chiusure e aperture “elettorali”, quelle manovre dell’ultimo minuto che tanto ricordano gli asfalti gettati in fretta e furia prima delle elezioni comunali – precisa il comunicato. Ma l’acqua non è propaganda, e i cittadini non sono più disposti a farsi prendere in giro – aggiunge testualmente l’articolo online. È evidente che il consenso per questa gestione sta crollando, perché nessuno è disposto a tollerare ancora immobilismo, promesse vuote e scaricabarile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve un cambio di passo, vero e concreto – aggiunge testualmente l’articolo online. La Sasi non può essere il fortino di qualcuno né il terminale di vecchie logiche di potere: deve tornare a essere uno strumento efficiente e trasparente, al servizio di tutti i territori, non solo di alcuni – I Vastesi, e con loro tutti i cittadini dell’Abruzzo interno, meritano rispetto – recita il testo pubblicato online. E soprattutto, meritano acqua”. E’quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di FdI Francesco Prospero e dell’assessore regionale Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it