- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Maggio 31, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale. Scalera: alla d’Annunzio, i futuri assistenti sociali scoprono la figura...
Politica

Consiglio Regionale. Scalera: alla d’Annunzio, i futuri assistenti sociali scoprono la figura del Garante dei detenuti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 maggio 2026 – 12:54- “La scelta del Procuratore della Repubblica, dott. Giampiero Di Florio, di promuovere questo incontro presso il corso di laurea in Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, unendo la prospettiva della magistratura a quella della tutela dei diritti rappresentata dal Garante, tocca il cuore di ciò che dovrebbe essere la formazione di un assistente sociale: non solo teoria, ma pragmatismo e comprensione profonda della realtà carceraria”. Lo dichiara la garante dei detenuti di Regione Abruzzo, Monia Scalera, e aggiunge: “Un approccio del genere fa una differenza enorme per i futuri professionisti che si stanno formando nell’ateneo teatino – riporta testualmente l’articolo online. Il diritto penitenziario rischia spesso di rimanere una materia fredda se studiata solo sui codici – aggiunge la nota pubblicata. Portare casi pratici e dinamiche reali agli studenti di Scienze sociali aiuta a capire come la norma si traduce (o deve tradursi) in dignità umana e percorsi di reinserimento – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo contesto, il Garante deve essere visto come un alleato strategico – Spesso i neo-professionisti non conoscono a fondo la filiera istituzionale: sapere esattamente come opera il Garante regionale offre ai futuri assistenti sociali gli strumenti utili e una tutela in più per i casi complessi che si troveranno a gestire sul territorio – In ambito penitenziario, infatti, l’assistente sociale si muove tra magistratura di sorveglianza, direzione dell’istituto, educatori e area sanitaria – viene evidenziato sul sito web. Comprendere i ruoli e i confini di ciascuno evita cortocircuiti e ottimizza i progetti di misura alternativa”. “È fondamentale portare l’esperienza acquisita sul campo dentro un’aula universitaria come quella della “G. d’Annunzio”. È proprio da contaminazioni pratiche e multidisciplinari come questa che nascono professionisti più empatici, lucidi e preparati”, conclue Scalera – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it