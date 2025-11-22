- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 22, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Scalera all’evento di Antigone: necessaria azione coordinata tra Istituzioni, Garanti e società civile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 novembre 2025 – 12:18- La Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha partecipato all’evento nazionale “Garanti – precisa la nota online. 1997–2025”, promosso da Antigone, che si è svolto ieri a Roma nella Sala Ilaria Alpi – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso del suo intervento, la Garante ha rappresentato ai colleghi presenti le principali problematiche riscontrate negli istituti penitenziari abruzzesi, offrendo un quadro puntuale delle criticità strutturali, organizzative e sociali che caratterizzano il territorio regionale – Scalera ha inoltre avanzato proposte operative e iniziative mirate a migliorare la tutela dei diritti delle persone detenute, con particolare attenzione ai temi della salute, del trattamento, delle attività trattamentali e del reinserimento sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha ribadito, inoltre, la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni, Garanti territoriali e società civile, al fine di promuovere interventi concreti e condivisi – La partecipazione all’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di rafforzamento della rete nazionale dei Garanti, nella prospettiva di un impegno comune volto a garantire condizioni detentive più dignitose e il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

