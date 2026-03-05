- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Politica

Consiglio Regionale. Scalera, garante detenuti: donata attrezzatura sportiva al carcere di San Donato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 marzo 2026 – 16:20- “Oggi, grazie alla generosità di un donatore che ha scelto di restare anonimo, è stato consegnato un tapis roulant alla Casa Circondariale di San Donato – aggiunge testualmente l’articolo online. Un piccolo segno di attenzione che contribuisce a migliorare la quotidianità delle persone detenute e a rendere più dignitosa la vita all’interno dell’istituto”. Lo riferisce la garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Monia Scalera, presente alla consegna dell’attrezzatura – viene evidenziato sul sito web. “A questo donatore va il mio più sincero ringraziamento, insieme alla gratitudine verso tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, compiono spontaneamente gesti di solidarietà”, scrive Scalera e aggiunge: “Sono azioni che ricordano quanto la comunità possa fare la differenza, anche in luoghi che troppo spesso restano ai margini dello sguardo collettivo – recita il testo pubblicato online. Le necessità, purtroppo, sono ancora molte – Nel carcere servono attrezzi sportivi, lenzuola, sapone, piccoli elettrodomestici refrigeranti, lavatrici e altri beni di uso quotidiano – Non è necessario che siano nuovi: è sufficiente che siano funzionanti e in buono stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni contributo, anche il più semplice, può diventare un aiuto concreto e un segnale di attenzione verso chi vive una condizione di fragilità. La solidarietà, quando è autentica, non ha bisogno di grandi gesti: basta la volontà di non voltarsi dall’altra parte”, conclude la Garante – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

