Consiglio Regionale. Scalera: procedono i lavori per l’IPM dell’Aquila che dovrebbe riaprire entro l’estate

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 6 maggio – La garante dei Detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera ha partecipato nei giorni scorsi alla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà che si è riunita a Roma, nella sede della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con la partecipazione del Presidente del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità, Antonio Sangermano – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro si è discusso del decreto-legge sicurezza e, su questo tema, il portavoce della Conferenza, il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, ha comunicato di aver inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. La garante Scalera ha avuto modo di parlare con il presidente Sangermano anche della riapertura dell’Istituto Penale per i Minorenni dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “Ho ricevuto ampie garanzie – ha dichiarato Scalera – sull’andamento dei lavori che stanno procedendo celermente e presto arriveranno a conclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli interventi dovrebbero finire entro la fine di maggio e successivamente si procederà all’installazione degli arredi – precisa la nota online. A questo punto, presumibilmente, la struttura abruzzese dovrebbe tornare finalmente in funzione entro l’estate, con una disponibilità iniziale di posti pari a 30 unità che saranno implementate di ulteriori 15”.

