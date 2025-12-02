- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 2, 2025
Politica

Consiglio Regionale. Scalera: una società è davvero inclusiva solo quando non lascia indietro chi è più invisibile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 dicembre 2025 – 15:49(ACRA) – “Oggi ho avuto l’onore di partecipare come relatore a un evento che mette al centro un tema fondamentale: la capacità di una comunità di riconoscere, proteggere e includere tutte le persone, soprattutto le più fragili”. E’ quanto si legge in una nota della garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo, Monia Scalera che aggiunge: “Nel mio intervento ho portato la voce di chi vive l’esecuzione penale, ricordando che la tutela dei diritti non si sospende mai, nemmeno dietro una porta chiusa, nemmeno quando la libertà personale è limitata – si apprende dal portale web ufficiale. La fragilità in carcere assume forme molteplici: sanitarie, psicologiche, sociali, familiari – precisa il comunicato. Ed è proprio qui che la responsabilità delle istituzioni deve essere ancora più alta – si apprende dal portale web ufficiale. Ho parlato di accesso alle cure, continuità terapeutica, diritto all’affettività, percorsi trattamentali efficaci, prevenzione del suicidio, formazione del personale, progetti di inclusione e di reinserimento – recita il testo pubblicato online. Perché una società è davvero inclusiva solo quando non lascia indietro chi è più invisibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e per aver aperto un confronto serio e concreto sulle nuove sfide dell’assistenza alla fragilità. Continuiamo a costruire insieme una cultura dei diritti, capace di attraversare ogni luogo – anche il carcere – e restituire dignità, ascolto e opportunità” ha concluso Scalera – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

