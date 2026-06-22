Consiglio Regionale. Sciopero Dayco, Blasioli: Solidarietà ai lavoratori. Attendiamo l’incontro di martedì

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 08:36- “Sabato 20 giugno mi sono recato davanti allo stabilimento Dayco di Manoppello per portare la mia solidarietà ai lavoratori impegnati nel secondo giorno di sciopero e raccogliere le loro preoccupazioni rispetto al futuro dell’azienda e dei livelli occupazionali”, sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Antonio Blasioli, intervenendo sulla vertenza che coinvolge il gruppo Dayco – riporta testualmente l’articolo online. “Dai racconti dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali emerge un forte stato di preoccupazione legato al progetto di riorganizzazione societaria annunciato dall’azienda – viene evidenziato sul sito web. I lavoratori temono che le operazioni in corso possano progressivamente indebolire il ruolo produttivo e strategico degli stabilimenti, con possibili ripercussioni future sull’occupazione e sulle prospettive industriali del sito – recita il testo pubblicato online. Attendiamo con attenzione l’esito dell’incontro convocato per martedì mattina in Confindustria tra azienda e organizzazioni sindacali – precisa la nota online. Ci auguriamo che in quella sede arrivino risposte chiare e rassicurazioni concrete sul mantenimento delle attività, delle funzioni strategiche e dei posti di lavoro – Dopo settimane di incertezza, i lavoratori hanno diritto a conoscere quale sia il reale progetto industriale dell’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Se dall’incontro non dovessero emergere elementi sufficienti a fugare le preoccupazioni espresse dai sindacati, siamo pronti a chiedere l’attivazione di un tavolo regionale che coinvolga tutte le parti interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La vicenda riguarda infatti un numero significativo di lavoratori, metà dei quali provenienti da Manoppello, Chieti Scalo, Colonnella e più in generale da altre aree interne come la Val Pescara, con evidenti ricadute economiche e sociali per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo inoltre di una realtà che nel corso degli anni ha beneficiato di strumenti di sostegno pubblico e che rappresenta un presidio industriale importante per l’Abruzzo – Per questo le istituzioni regionali non possono restare spettatrici – precisa la nota online. Il nostro compito è seguire con attenzione l’evolversi della situazione e garantire la massima tutela ai lavoratori e alle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Oggi è il momento dell’ascolto e del confronto – recita il testo pubblicato online. Martedì sarà il momento delle risposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se queste risposte non arriveranno, la Regione dovrà fare la propria parte per difendere occupazione, competenze e futuro produttivo del territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it