Consiglio Regionale. Sciopero farmacisti: Capigruppo ricevono i lavoratori. Impegno per risoluzione condivisa

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 novembre 2025 – 13:30– L’Aquila – Una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo per ascoltare le istanze dei farmacisti abruzzesi che operano nel settore privato – riporta testualmente l’articolo online. La richiesta, accolta dal presidente Lorenzo Sospiri, è stata sollevata da lavoratori e sindacati, in presidio da questa mattina davanti Palazzo dell’Emiciclo in adesione allo sciopero nazionale proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uuiltucs Uil. All’esito dell’audizione, i Capigruppo si sono impegnati a condividere una risoluzione che prenda atto della vertenza e impegni la Giunta regionale a fare quanto di propria competenza per supportare il settore – si apprende dalla nota stampa. Viene richiesto il rinnovo contrattuale e un adeguamento salariale che valorizzi maggiormente la tipologia di prestazioni svolte e il livello professionale dei farmacisti – Ulteriore tema affrontato è quello della “farmacia di servizi” che, a detta degli scioperanti, ha comportato un incremento di mansioni non riconosciuto a livello stipendiale – si apprende dalla nota stampa. Al tavolo dei Capigruppo, una delegazione di cinque farmacisti, rappresentati da un referente della Filcams Cgil. La riunione è stata presieduta dalla vicepresidente Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. Al suo fianco, i presidenti delle Commissioni “Sanità”, Paolo Gatti, e “Territorio”, Emiliano Di Matteo –

