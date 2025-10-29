Consiglio Regionale. Scoccia e Mannetti: “Biblioteche aperte” un progetto di legge innovativo. Rete con università

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una risposta concreta e innovativa arriva dal Consiglio regionale dell’Abruzzo con il progetto “Biblioteche aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi”. Il Progetto di legge che vede come prima firmataria la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia (Noi Moderati) e come cofirmataria il consigliere regionale, Carla Mannetti (Lega), è finalizzato al potenziamento della fruizione delle biblioteche abruzzesi e all’accessibilità dei servizi bibliotecari regionali, attraverso l’attivazione sistematica di tirocini formativi e curriculari in collaborazione con le università abruzzesi – precisa il comunicato. “Le biblioteche non sono semplici luoghi di consultazione, ma centri di conoscenza, inclusione e formazione civica – si legge sul sito web ufficiale. Restituire loro piena operatività significa investire sul capitale umano e sulla coesione culturale della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. ” Dichiara la vicepresidente, Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. La durata dei tirocini sarà compresa tra un minimo di 150 ore e un massimo di 300 ore, in conformità con i piani di studio degli studenti e sarà previsto un rimborso spese a favore dei tirocinanti, secondo criteri definiti nelle convenzioni – aggiunge la nota pubblicata. Un modello che unisce politiche giovanili, istruzione e cultura, favorendo al tempo stesso l’apertura pomeridiana e nei giorni festivi delle biblioteche regionali – Prosegue Carla Mannetti, “con questa legge restituiamo alle biblioteche il ruolo di cuore pulsante della vita culturale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Diamo ai giovani l’opportunità di formarsi sul campo, partecipando attivamente alla gestione del patrimonio librario e alle attività di promozione della lettura, digitalizzazione e accoglienza del pubblico – recita il testo pubblicato online. ” Il progetto “Biblioteche Aperte” si fonda su una visione chiara: rafforzare il legame tra Università e territori, promuovendo la collaborazione istituzionale e il principio di sussidiarietà. Le convenzioni con gli Atenei dell’Aquila, di Chieti–Pescara e di Teramo garantiranno il coordinamento dei tirocini e la supervisione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di cultura – si legge sul sito web ufficiale. “L’Abruzzo crede nella cultura come motore di sviluppo – Con “Biblioteche Aperte” mettiamo in rete giovani, Università e Istituzioni per restituire alle nostre comunità un servizio essenziale e un luogo di incontro, sapere e futuro – riporta testualmente l’articolo online. È la dimostrazione che quando la politica ascolta il territorio e agisce con concretezza, i risultati arrivano – recita il testo pubblicato online. ” Conclude Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. “A breve – conclude la nota – prenderanno avvio i lavori nelle commissioni competenti con l’auspicio che la proposta possa essere approvata con largo consenso nel più breve tempo possibile, nell’interesse della cultura e dei giovani abruzzesi”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it