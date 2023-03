Consiglio Regionale. Scoccia e Paolucci su Presidio Ospedaliero Sulmona

- Advertisement -

– Ieri i consiglieri regionali Scoccia e Paolucci si sono recati in visita presso il Presidio Ospedaliero di Sulmona dove, accompagnati dal dott. Masciulli, hanno avuto la possibilità di visitare più reparti – “Abbiamo inteso organizzare questa visita per toccare con mano le criticità che caratterizzano l’Ospedale SS Annunziata – si legge sul sito web ufficiale. Purtroppo le problematiche sono numerose e sono risultato di una programmazione pressoché assente da parte della Giunta Regionale in questi quattro anni – precisa la nota online. ”Persiste l’ormai annosa carenza di medici che di fatti, in alcuni reparti, costituisce vera e propria emergenza – È il caso del reparto di anestesia e rianimazione pesantemente sotto organico, è il caso del reparto di urologia dove ad una carenza di personale si aggiunge una carenza di strumentazioni o è il caso del servizio dialisi in forte affanno nel rispondere alla domanda dell’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. A questo si aggiunge il dirottamento di ben 30 milioni di euro originariamente stanziati per l’ospedale di Sulmona verso quello di Avezzano “Un vero e proprio scippo – sottolinea Paolucci – con la Conferenza Stato-Regione diventa ufficiale, i 30 milioni che nella vecchia programmazione erano destinati al presidio di Sulmona per il riscatto del leasing ed ulteriori investimenti sono stati tolti, abbiamo sempre affermato che le risorse c’erano per tutti senza sottrarre a Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. Ritrovo un ospedale con tante prestazioni in meno a causa si del covid ma anche e soprattutto a causa di una scarsa programmazione di questa Giunta Regionale” afferma l’ex Assessore – si apprende dalla nota stampa. “Un ospedale, quello di Sulmona, come tutta la sanità abruzzese del resto, dimenticato dal governo Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. La nostra visita ha il compito di riportare l’attenzione sul nostro ospedale, è nostra intenzione inoltre presentare una puntuale interpellanza all’Assessore Verì per sapere come intende affrontare le criticità che da tempo attanagliano il nosocomio peligno e che da troppo tempo ha lasciato in sospeso – ” Conclude Scoccia – (com/red)

